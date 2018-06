Albstadt Die ganze Welt ist zu Gast

Albstadt-Ebingen. Zwar verhehlen die Veranstalterinnen vom "Internationalen Frauentreff" nicht, dass sie den Apfel nach wie vor sauer finden – vor zwei Jahren hatten sie lieber ganz auf das Fest verzichtet, als es auf dem Bürgerturmplatz zu feiern. Doch ihre wahre Heimat, der Hof, auf dem alles einst begann, wird sich voraussichtlich für längere Zeit in eine Baustelle verwandeln und deshalb nicht zur Verfügung stehen: Die große Baulücke soll alsbald wieder gefüllt werden; außerdem steht noch ein Sanierungsprojekt an. Die Marktstraße aber, im vergangenen Jahr Standort des "Fests der Kulturen", hat die Erwartungen nicht erfüllt: zu eng, zu schlauchartig, lautete "post festum" die Kritik.

Jetzt also der Bürgerturmplatz, um den die Festveranstalter bisher gern einen Bogen gemacht haben, obwohl das Festefeiern bei seiner Planung ausdrücklich als eine seiner Bestimmungen angeführt wurde und das dezente Gefälle ihn gerade für derartige Zwecke qualifiziert: steil genug für einen guten Blick auf die Bühne, plan genug, dass das Bierglas nicht umfällt, findet Kulturamtsleiter Martin Roscher.

Wie gewohnt beginnt das "Fest der Kulturen" um 12 Uhr, um 13.30 Uhr wird es dann offiziell von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann eröffnet, und dann wird ein opulentes Bühnenprogramm abgespult. Den Auftakt macht mit brasilianischer Musik mit Flöte, Cavaquinho, Gitarre und Perkussion das Ensemble "Patuscada, ab 14.25 Uhr gibt die Trommelgruppe "Tschakabum" westafrikanische Festmusik zum Besten. Um 15.45 Uhr beginnt der Auftritt von "Düz Viraj", einer türkischen Rockband aus Hechingen, um 17.25 ist Lisa Livingstons Gesangsklasse von der Musik- und Kunstschule Albstadt an der Reihe, und um 18.35 Uhr übernehmen die Elevinnen der Ballettschule Armin Weiß die Bühne. Orientalischer Tanz folgt um 19 Uhr, "Afrobeat Dance" um 19.35 Uhr und Bauchtanz der "Belly Dancers" um 20.15 Uhr. Um 20.50 Uhr geht das Programm mit dem Auftritt von Flad d’Avanzo in die Zielgerade. Pausen wird es zwischen diesen Programmpunkten auch geben; sie will die Stadtbücherei als "Lesezeiten" nutzen und im "Lesezelt" Märchen aus aller Welt vorstellen. Den Anfang macht um 12.30 Uhr Monika Hausotter, um 14.15 Uhr ist Christoph Holbein mit einem Märchen aus "Tausend und einer Nacht" an der Reihe, und um 15.15 Uhr übernimmt Manfred Mai und liest aus seinem Buch "Alle unter einem Dach". Um 16 Uhr beginnt Monika Hausotters zweiter Leseauftritt, ab 17 Uhr gehört das Lesepult Ursula Baumgärtner, und um 18 Uhr geht Karina Eyrich in die Schlussrunde.