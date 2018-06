Albstadt Die Feuertaufe ist bestanden

Albstadt-Tailfingen. Wilhelm Düerkop genannt Salzmann, ist eine Segelflieger-Legende mit über 60 000 Starts – kein anderer in Deutschland kann so viele nachweisen – und langjähriger Förderer des Segelkunstflugs in Deutschland. Er war der Überraschungsgast beim nach ihm benannten "Salzmann-Cup" auf dem Degerfeld.

Was verbirgt sich hinter dem Spitznamen "Salzmann"? Düerkop stammt aus Halberstadt und wurde 1956 als "Großsteiger" nach Haigerloch-Stetten ins Salzbergwerk geholt. Um den Arbeitern mehr Verantwortung zu geben, machte er sie zu Angestellten: Die Leistung stieg um 30 Prozent. 1947 flogen "Wacker"-Mitarbeiter nach Amerika, kamen dort jedoch nie an, weshalb Wacker, der Chef, Fliegen für gefährlich hielt. Düerkop sagte ihm daher jedes Mal, er gehe schwimmen, wenn er zum Flugplatz nach Eutingen aufbrach.

Seit 2001 gibt es nun den Salzmann-Cup, der das Ziel verfolgt, jungen Nachwuchsfliegern das Fliegen zu ermöglichen. Düerkop fördert die Fliegerei mit seinem gesamten Vermögen, um die Mär vom "gefährlichen Fliegen" zu entkräften, wie er sagt.