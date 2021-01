Albstadt Die Fasnet ist mehr als eine Zwischenjahreszeit

Albstadt-Lautlingen. Dass Fasnet eine Lebenseinstellung ist und nicht nur ein alljährlich intermittierendes Ereignis zwischen Weihnachts- und Fastenzeit, das stellt derzeit so mancher Haushalt in Lautlingen unter Beweis, indem er buchstäblich Flagge zeigt. Micha Fürst, Zunftmeister der Kübele-Hannes, hatte seine Narren und ihre Freunde aufgerufen, ihre Häuser innen wie außen närrisch zu schmücken, und diesem Aufruf waren sie gefolgt. Eigens für die so spezielle Fasnet 2021 entworfene Banner in den Lautlinger Ortsfarben, versehen mit dem Zunftwappen, bezeugen farbenfroh ihre Entschlossenheit, sich von einem Virus nicht unterkriegen zu lassen, desgleichen so mancher zum Narrenbaum umfunktionierte Christbaum.