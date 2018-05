Albstadt Die Erweiterung wird ein Kraftakt

Jugend- und Sportwartin Stefanie Böhler informierte über die Arbeit in 18 Gruppen und Abteilungen mit vielseitigem Programm und breitem Angebot. Große Erfolge und zahlreiche Titeln blieben dabei nicht aus: Einige Gruppen nahmen am Deutschen Turnfest in Berlin teil, was ihnen neben dem sportlichen Erfolg ein unvergessliches Erlebnis bescherte. Jugendvorsitzende Julia Müller berichtete über die Arbeit und Veranstaltungen mit vielen Kindern in einem erlebnisreichen Jahr, ehe Biggi Eppler ihren Kassenbericht ablegte und betonte, dass sich nur dank vieler Veranstaltungen die Ausgaben, vor allem im Zweckbetrieb Sport, ausgleichen ließen. Die Revisoren Werner Spingler und Jasmin Schairer attestierten ihr vorbildliche Kassenführung, ehe Kerstin Conzelmann den Haushaltsplan 2018 vorstellte, den die Mitglieder einstimmig goutierten.

Der Campingplatz auf dem Bol während des UCI--Mountainbike-Weltcups werde wegen großer Nachfrage in Abstimmung mit der Stadt auf den Hartplatz heuer erweitert, was für den TVT einen noch größeren Kraftakt bedeute, so Conzelmann, die als Vorsitzende ebenso bestätigt wurde wie ihre Stellvertreterin Stefanie Jetter. Jugendvorsitzende bleibt Julia Müller, Abteilungsleiter für Gymnastik, Tanz und Turnen ist Nadine Klär, für den Bereich Tennis Kay Ewerling, Wolfgang Lang, Marcus Bitzer und Biggi Eppler. Als Beisitzer fungiert Roland Böhler, zur Kassenprüferin wurde Gabi Lang gewählt.

Unbesetzt blieben ein Beisitzerposten und das Amt der Frauen-Turnwartin.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Evi Ammann, Jürgen Ammann, Stefan Ammann, Corinna Konzelmann, Ingrid Röcker, Elke Schmiauke, Inge Schreiner und Christine Schumacher geehrt. Seit 50 Jahren halten Inge Bantle, Uschi Eppler, Berta Haußer, Gerda Konzelmann, Petra Konzelmann, Charlotte Pawelka, Helga Scheck, Else Schick, Gerhard Schick, Irene Schien, Georg Schweizer, Elfriede Weißhaupt und Marlies Wissmann dem TVT die Treue. Auf eine 60-jährige Mitgliedschaft blicken Margrit Baumann, Dieter Klett, Karl-Hans Lang und Werner Pallesche zurück.