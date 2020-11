Albstadt Die Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent

"Wir haben das eliminiert, was nicht umsetzbar war", beschreibt Hödl den Weg zum Ziel, für das es nun nur noch einer Heimat bedurfte – und eines neuen Namens. Mit "Technologiewerkstatt" setzte sich "Die Wollwinderei" in einem Wettbewerb durch, mit dem Gebäude auf der früheren "HaKa"-Brache die Architekten Dietrich Roth, Karl-Eugen Maute und Rainer Kraut, deren Entwurf es ermöglicht, Begegnungen zu fördern. Dass die Büros mit den großen Fenstern für Transparenz stehen, warf freilich anfangs Bedenken auf, doch die kann Daniel Spitzbarth entkräften: "Betriebsspionage läuft heutzutage übers Internet – nicht durch Fensterscheiben."

Der Zufall hat einen echten Glücksgriff ermöglicht

Ein entscheidender Schritt war 2014 die Einstellung des Innovationsmanagers, mit dem der Stadt ein Glücksgriff gelungen ist: Daniel Spitzbarth hatte sich gar nicht selbst auf die Stelle beworben, sondern kam auf Empfehlung seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Corinna, deren hervorragende Bewerbung bei den Albstadtwerken sich Hödl angeschaut hatte, um sie für die Stelle ins Auge zu fassen. Im Gespräch schlug sie jedoch vor, dass ihr Freund nach seinem Studium der technischen Betriebswirtschaft – Schwerpunkt: Internationales Management – und Erfahrung bei großen Firmen, auch in den USA, der Richtige wäre.

Wie recht sie haben sollte, wissen die Albstädter inzwischen: Der sympathische Tausendsassa, der immer ein Lachen auf dem Gesicht und immer mehr als eine Idee im Kopf hat, sich aufs Netzwerken versteht und mit Menschen kann, gilt als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Technologiewerkstatt.

Dass Spitzbarth und Hödl sich menschlich und beruflich gut verstehen, kommt hinzu, und so hat der Wirtschaftsförderer, in dessen Nebenzimmer im Rathaus Spitzbarth anfangs arbeitete, nach dem Neubau sein Büro ebenfalls in die Technologiewerkstatt verlegt. "Für mich waren die Anfänge auch eine persönliche Reise – eine Idee, die Realität geworden ist", betont der Innovationsmanager.

Das tat sie mit der bis heute höchsten Fördersumme, die je nach Albstadt geflossen ist – aus Töpfen der Europäischen Union und des baden-württembergischen Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR).

Was daraus entstanden ist? Zum einen: ein Gebäude mit Strahlkraft, einer der wesentlichen Faktoren zur Aufwertung der Neuen Mitte im zweitgrößten Albstädter Stadtteil, zumal der Platz davor "An der Technologiewerkstatt" mit der ersten Tailfinger Maschenbank und Bernd Zimmermanns Kunstwerk "Technologismus" das komplette Areal zum modernen Aufenthaltsraum macht. Vor allem aber ist inzwischen eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen in den Firmen entstanden, die in der Technologiewerkstatt eine Heimat gefunden haben oder hatten.

Der Vorteil für sie: Sie mieten ein Büro – oder mehrere – und können nicht nur die komplette Infrastruktur mit Besprechungs- und Vortragsräumen, Virtual Reality, Küche und großem Konferenzraum nutzen, sondern finden an der Kaffeemaschine oder eine Tür weiter immer auch Gesprächspartner. Netzwerken, sich gegenseitig auf Ideen und einander weiter bringen ist und bleibt das Hauptziel der Technologiewerkstatt, in der Mieter bis zu fünf Jahre bleiben dürfen. Im Umkehrschluss heißt das: Die ersten Firmen sind jetzt, unter "großem Trennungsschmerz", wie Hödl sagt, ausgezogen – und alle weiterhin erfolgreich.

"Erfahrungsgemäß liegt die Erfolgsquote bei Startups im Durchschnitt bei rund zehn Prozent", weiß Andreas Hödl. Bei Firmen aus der Technologiewerkstatt liegt sie bisher bei 100 Prozent.

Bereits 18 Monate nach dem Start war die Technologiewerkstatt ausgebucht gewesen, berichtet Spitzbarth. 2020 seien von 15 Gründerbüros neun geräumt worden, und schon zum 1. Oktober das vorletzte wieder belegt gewesen. Ein Büro ist derzeit noch frei.

Nun will die Technologiewerkstatt erweitern, hat im Nachbarhaus Räume gemietet, die zurzeit renoviert werden. Vor allem hat sie sich eine Reputation als Brückenbauerin und als Mutterboden erfolgreicher Startup-Unternehmen erworben, die weit über die Region hinaus reicht.

"Von den Gründern ist einer nach Hechingen umgezogen, der Rest ist in Albstadt geblieben" – das freut Daniel Spitzbarth besonders. "Und sie bleiben auch weiterhin im Netzwerk der Technologiewerkstatt."

Ideen für die weitere exponentielle Entwicklung haben er und Andreas Hödl noch viele, zum Beispiel den "Startup-Cube". "Wir fragen nicht: Wo ist ein junges Unternehmen, das einen Raum sucht?", sagt Hödl, "sondern: Wo hat jemand eine Idee, die man entwickeln kann."

"Unsere Arbeit fängt beim Nachwuchs an", ergänzt Spitzbarth. "Wir sind an Schulen und an der Hochschule, um Menschen für das Thema Gründung zu begeistern." Mit der Hochschule und dem Naturwissenschaftlich-Technischen Stützpunkt Albstadt arbeitet die Technologiewerkstatt ebenso zusammen wie mit "Create Education", das Schüler in der CNC-Programmierung schult, mit dem Kreismedienzentrum, dem Verein Deutscher Ingenieure und den "Alb-Oldies Online", die Uwe Lorey im Umgang mit dem Internet fit macht.

"Sei immer nützlich" – das Mantra auf dem Desktop wirkt

"Always be useful" – sei immer nützlich – steht auf Daniel Spitzbarths Computerbildschirm, und das ist für ihn Programm. Seine Aufgaben reichen von der Hilfe bei Business-Plänen über Fördermittelberatung und Hilfe bei der Ideenentwicklung und beim Netzwerken, wobei Hödls gute Kontakte zu den Firmen ein wichtiger Faktor sind, bis hin zur Organisation von Bildungsveranstaltungen. "Er ist ein Möglichmacher", fasst Hödl sie knapp zusammen, und Spitzbarth ergänzt: "Ein Kümmerer, der nur dann erfolgreich ist, wenn die anderen erfolgreich sind." Sein Erfolgsrezept? "Mehr zuhören als reden", sagt er und schmunzelt.

Auf dem bisher Erreichten wollen sich Daniel Spitzbarth, sein Team und Andreas Hödl nach fünf so erfolgreichen Jahren freilich nicht ausruhen – im Gegenteil: "Wir bleiben unseren Werten treu, aber bauen das weiter aus", betonen sie. Die Zukunft der Technologiewerkstatt hat schon begonnen.