Albstadt Die Eintracht zeigt sich in Bestform

Die zweite Israelitin dagegen sehnt sich nostalgisch verklärt nach Ägypten zurück. Da kündet Aaron das Kommen Mose an mit "Das Murren eurer Zungen ist bis zu ihm gedrungen".

Mit einer feierlichen Sinfonie des Orchesters wurde das Erscheinen Mose eingeleitet. Er ist innerlich zerrissen zwischen Zorn über den Ungehorsam der Israeliten, den sie lautstark mit dem Vorwurf "Du bist der Ursprung unserer Not" vortragen, und dem Mitleid über ihr Elend.

Mit der wohl schönsten Arie des Oratoriums fleht Moses Gott um Hilfe an: "Gott, sieh dein Volk im Staube liegen". Gott erhört ihn und Wasser fließt aus dem Felsen. "O Wunder! Gott hat uns erhört" jubelt da der Chor der Israeliten machtvoll.

Der zweite Teil des Stücks war ein großer Lobgesang auf den großen Retter. "Gott Israels, empfange der Herzen heißen Dank" erschallt der Chor. Zugleich wurde auf den Heiland, den Friedensbringer hingewiesen. So stimmte der Chor den Adventschoral "Was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war" an.

Großartig und machtvoll endete das Oratorium mit dem Schlusschor "Lass dein Wort, das uns erschallt, tief in unsre Herzen dringen". Und dann rauschte ein nicht enden wollender Beifall der begeisterten Zuhörer durch die Friedenskirche – zum Dank für diese gelungene Aufführung.