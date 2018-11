Albstadt Die Devise lautet "mitmachen statt zu lamentieren"

"Man kann nicht immer nur herumlamentieren, sondern muss sich engagieren", sagte ein Teilnehmer, der damit "wieder zu meinen Wurzeln" zurückkehrt, wie er sagte: "Ich komme aus einer konservativen Familie." Die Mittelschicht interessiere sich "eben nicht nur für Flüchtlinge, sondern für bezahlbaren Wohnraum und solche Dinge", betonte ein anderer – ein Seitenhieb in Richtung eines politischen Mitbewerbers.

Dessen Verhalten rund um die Tötung eines jungen Deutsch-Kubaners in Chemnitz, "wo Rechtsextreme mit Bürgern aus der Mittelschicht auf die Straße gingen", hätten ihn zur CDU gebracht, sagte ein weiterer, der mit seinem Eintritt "ein äußeres Zeichen" setzen wollte. Ein junges Neumitglied formulierte es kurz: "Ich habe Energie und Lust und will auch in meiner Heimatgemeinde Bisingen mitgestalten."

Dass die Zahl der politisch aktiven jungen Leute abgenommen habe, seit er selbst in der Jungen Union war, stellte Pauli fest und warb dafür, "sportlich mit den Ideen anderer umzugehen", zu netzwerken und mitzugestalten, zumal von der sauberen Luft bis zu dem, was einer verdiene, alles mit allem zusammenhänge. Er und Bareiß warben dafür, sich bei der Kommunalwahl 2019 aufstellen zu lassen. "Demokratie lebt vom Mitmachen", sagte Bareiß, und die CDU als Volkspartei habe den Anspruch, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und "die Dinge subsidiär zu regeln". Im Klartext: Auf höherer Ebene solle nur das geregelt werden, was sich auf unteren nicht regeln lasse.