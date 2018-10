Albstadt Die Ausbilder sind sehr zufrieden

Albstadt-Ebingen. Als am Samstag um 14 Uhr der Einsatzbefehl für die diesjährige gemeinsame Übung der Albstädter Jugendfeuerwehren gegeben worden war, durfte sich der Nachwuchs wieder gemeinsam beweisen. Er tat dies, wie seit Jahren nicht anders gewohnt, mit einer guten, soliden Leistung, was wiederum für die Arbeit in den einzelnen Abteilungen spricht. "Ich bin sehr zufrieden, es hat alles geklappt", resümierte Stadtjugendwart Steffen Grill den Verlauf.

Augenzeugen waren neben interessierten Besuchern die Abteilungskommandanten der Albstädter Wehren sowie die beiden Stellvertreter des Stadtbrandmeisters, Felix Sandel und Michael Angele.

Übungsobjekt war das Gelände der Firma Gühring in der Sigmaringer Straße. Dort hatte sich im Metallspänelager ein Brand entwickelt, der auf das Gebäude übergegriffen hatte. Fünf verletzte Arbeiter wurden vermisst.