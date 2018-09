Der Biberacher Gerberwalk, die einzige Gerberei im Land, die noch mit traditionellen Methoden gerbt, ist Ziel des jüngsten Ausflugs der Albstädter "Alb Dream Dancers" gewesen: Mehr als 40 Besucher ließen sich in die diversen Arbeitsgänge einführen und genehmigten sich danach ein "Ritteressen". Die "Alb Dream Dancers" veranstalten demnächst wieder einen Square-Dance-Einsteigerkurs an der Volkshochschule Albstadt, der am Donnerstag, 4. Oktober, beginnt. Ein Schnupperkurs geht am Donnerstag, 27. September, im Foyer des Gymnasiums Ebingen über die Bühne und beginnt um 19.30 Uhr, wie die Organisatoren mitteilen. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.alb-dream-dancers.de.