Albstadt Dickbrettbohrer hinterlässt große Fußspuren

Der "Schulentwicklungsplan 2012 ff" war Trillers erstes Großprojekt und eine "erstmalige konzeptionelle Grundlagenarbeit" für die Albstädter Bildungslandschaft – ebenso regelmäßig fortgeschrieben wie der Kindergartenbedarfsplan. Der Masterplan Gesundheit mit der Gesundheitsmesse und der Fachreihe "Impulse – Gesunde Stadt Albstadt" ist unter seine Ägide gefallen, den Sozialen Dienst – inklusive Flüchtlingsunterbringung und Integration – hat er geplant und umgesetzt, verantwortet den Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit, das Sportentwicklungs- und das Sportstättenbedarfskonzept. Und nicht zuletzt war Triller Projektleiter von bisher acht UCI-Mountainbike-Weltcups im Cross Country sowie der Weltmeisterschaft 2020, durch die Corona ihm und seinem engagierten Team in letzter Minute einen Strich gemacht hat.

Aus Drei mach Eins: Eine Mammut-Aufgabe im Veilchenweg

Konzelmann war noch nicht fertig: Drei Kindergärten in der Kita Veilchenweg zu vereinen, Kooperationsverträge mit den bisherigen kirchlichen Trägern in Tailfingen und – jüngst – in Laufen zu schmieden, die Ganztagsbetreuung auszubauen, über 300 neue Kita-Plätze, darunter die U3-Plätze, zu schaffen, die verlässliche Grundschule, das Schülersprecher- und das Jugendforum einzuführen, sieben Albstadt Bike Marathons und die Deutsche Meisterschaft im Cyclo Cross federführend mit zu organisieren – auch das steht auf Trillers Haben-Seite. Und dann waren da ja noch die Schulen: Schalksburgschule, Langenwandschule, Ignaz-Demeter- und Lutherschule – immer wurde irgendwo gebaut, galt es neu zu konzeptionieren und die Planer inhaltlich zu beraten und zu begleiten, damit die Räume auch optimal genutzt werden können.

"Es war mir eine Ehre, mit diesem Team zu arbeiten"

Wenn der Umbau von Progymnasium Tailfingen und Lammerberg-Realschule gefeiert wird, wird Triller längst Erster Beigeordneter in Remseck sein – aber stets gerne an Albstadt und vor allem an sein Team zurückdenken, wie er ausdrücklich betonte. Fünf Bürgermeister hat er erlebt, auch von ihnen gelernt, wie er sagte, und "Albstadt in mein Herz geschlossen". Auch weil es so lebendig sei mit seinen vielen Vereinen, engagierten Elternvertretern, Mitarbeitern in Schulen und Kindergärten.

Sein größter Dank galt seiner Mannschaft: "Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten", so Triller, "und es fällt mir unheimlich schwer, Sie zurückzulassen. Ich bin stolz auf mein Team – und Sie können es noch lange sein", rief er den Stadträten zu.

Dass Jo Triller stets kooperativ, offen und transparent geführt, seine Mitarbeiter – auch im Interesse von Aufgaben und Ergebnissen – unterstützt, ihnen zugehört und sie gestärkt habe, vergaß der Oberbürgermeister nicht hervorzuheben, ehe er Jo Triller mit Wein – für den gebürtigen und künftigen Remsecker eigentlich Eulen nach Athen getragen –, einem Radtrikot und einem von noch vier verbliebenen "Original Triller-Ordnern" aus Zeiten des ersten Schulentwicklungsplanes beschenkte.

Jo Triller selbst bedauert nur, "dass meine Tage nur 24 Stunden hatten und ich nicht mehr Zeit hatte für alle". Mit fröhlichem Lachen aber fügte er hinzu: "Danke! Es war schön! Und Sie können sicher sein, dass ich Albstadt im Auge behalten werde – und bestimmt auch immer mal wieder vorbeikomme."