Albstadt "Deutschland braucht Gestaltungsmacht"

Albstadt-Ebingen. "Trump, Putin & Co. – Herausforderungen und Perspektiven deutscher Außenpolitik" lautet der Titel des Vortrags- und Diskussionsabends mit Nils Schmid, dem vormaligen Wirtschafts- und Finanzminister Baden-Württembergs, der heute außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist. Am Dienstag, 13. November, ab 19.30 Uhr ist Schmid auf Einladung der SPD Zollernalbkreis im Kräuterkasten im Hof zu Gast. Viele spüren es: Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein, und das betrifft ganz unmittelbar und auf vielfältige Weise auch die Bundesrepublik Deutschland. Werteorientierung, wie sie von Deutschen gern für ihre Außenpolitik in Anspruch genommen wird, reicht aber allein nicht aus, um sich in dieser von wirtschaftlichen, politischen und militärischen Egoismen geprägten Welt zu behaupten, meint Nils Schmid. In der sich verändernden Weltordnung sei es um so dringender, dass sich Deutschland auch auf seine eigenen Interessen besinnt und sich Gestaltungsmacht erarbeitet – auch zum Wohle Europas.