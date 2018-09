Albstadt Derby im Achtelfinale

Ein glückliches Händchen bewiesen hat der ehemalige Kickers-Profi Enzo Marchese bei der Auslosung des Achtelfinales im WFV-Pokal in der WFV-Geschäftsstelle. Der 35-Jährige griff tief in die Lostöpfe und beförderte einige tolle Duelle in der Runde der letzten 16 zutage.