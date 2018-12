Albstadt Der Zufall hat mitgeholfen

Zwischendurch absolvierte Michaela Mattes den B-Schein an der Bundesakademie Trossingen und leitete in ihrem Heimatort Hausen a. T. kleinere Ensembles bei Gottesdiensten. Im dortigen Musikverein ist sie ebenso aktiv wie in der Bigband Trossingen. In Pfeffingen will die neue Dirigentin erst einmal "gucken, was möglich ist". Zwar stehen ihr auf dem Papier 30 Aktive zur Verfügung – nicht alle jedoch können immer da sein.

Welches Repertoire erwartet die Zuhörer mit Michaela Mattes am Pult? Ihre große Leidenschaft sei die Unterhaltungsmusik, verrät sie. "Wir werden versuchen, diese stilsicher zu spielen." Richtig gut spielen könnten die Pfeffinger Musiker Swing, ausbaufähig sei die Polka, so ihre Erfahrung nach einigen Wochen.

Nach einigen Ständchen im Ort und dem Auftritt auf der Pyramide beim Ebinger Weihnachtsmarkt steht im Silvester-Gottesdienst ab 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus ihr erster öffentlicher Auftritt in Uniform bevor. Geprobt hat die Dirigentin mit den Musikern dafür schöne Melodien wie "Hallelujah" und "Gabriella’s Song". Die Zuhörer dürfen also gespannt sein auf Michaela Mattes.