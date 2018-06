Albstadt Der Zinsertrag ist längst zu wenig zum Leben

500 Euro gehen an die Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenhilfe Zollernalb, 200 Euro an die Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb, 300 Euro an die Arbeitsgemeinschaft Spielothek und 500 Euro an die Bruderhaus-Diakonie. Insgesamt 2700 Euro erhält der Club Handicap Albstadt, 500 Euro die Frauenselbsthilfe nach Krebs Albstadt und 1000 Euro der Bisinger Freizeitclub von Behinderten und Nichtbehinderten. 100 Euro gehen an "Huckleberry und Pippilotta", einen Verein zur Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern aus suchtbelasteten Familien, 150 Euro an die Männerselbsthilfe nach Krebs Albstadt/Balingen und 600 Euro an die Rossen­talschule Albstadt. Mit 200 Euro wird die Selbsthilfe Körperbehinderter im Zollernalbkreis bedacht und mit ebenfalls 200 der VdK-Kreisverband. Die Tinnitus-Selbsthilfe Zollernalb erhält 100 Euro, der Verein für gemeindenahe Psychiatrie 2500 Euro, die Weiherschule in Hechingen 2200 Euro und die Lebenshilfe Zollernalb 3000 Euro.

Von den 15 750 Euro gehen 14 750 an die 17 Empfänger: die übrigen 1000 Euro bekommen Vereine oder Selbsthilfegruppen, die andernfalls mangels Geld für die Standgebühr auf eine Teilnahme an den Gesundheitstagen Albstadt im Oktober verzichten müssten. Die Standgebühren der Gesundheitsmesse sind im Vergleich zu denen der Vorgängerin "gesinA" beträchtlich gestiegen, denn der neue Veranstalter ist ein Privatunternehmen, das seinen Schnitt machen möchte. Die Stadt erwartet von den Antragstellern, dass sie sich zuerst einmal bei den Krankenkassen um Geld bemühen; die Höhe des Zuschusses wird auf 100 Euro begrenzt.