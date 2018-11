Albstadt Der wohltuende Klang des Glaubens

Albstadt-Tailfingen. "Sehen wir schon so alt aus?" fragten einige Sängerinnen, als ihnen Pfarrer Johannes Hartmann zum 125-jährigen Bestehen gratulieren wollte. Das Gegenteil ist der Fall: Der Tailfinger Kirchenchor präsentierte sich am Sonntag von seiner allerbesten Seite. Viel Übung war dafür notwendig, sogar zwei Probenwochenenden standen für die Sängerinnen und Sänger an, damit sie die "Missa Festiva" mit der nötigen Leichtigkeit vortragen konnten.

Kantorin Dorothee Wohlfarth hatte die Messe des zeitgenössischen Komponisten Lorenz Maierhofer ausgewählt, dessen Partitur erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Das in Latein geschriebene Werk, dessen deutscher Text im Programmheft abgedruckt war, führt durch Anbetung, Buße und Sündenvergebung durch wesentliche Teile der evangelischen Liturgie.

Eingerahmt von zwei strahlenden "Hallelujas" und vervollständigt durch ein Vaterunser, trug der Chor unter Wohlfarths Leitung die Messe mit viel Gefühl vor. Mit Organist Bernd Koch und den beiden Oboistinnen Gayle Meintel und Isabel Beck gelang es Wohlfarth, der Aufführung gegensätzliche, aber stimmige Nuancen zu geben. Mittelalterlich anmutende Klänge wechselten sich mit gefälligen Sakralgesängen ab. Schon seit der Reformation sei es der evangelischen Kirche ein Anliegen, die frohe Botschaft hinauszutragen, ja, hinauszusingen. An welchem Sonntag hätte man, so Pfarrer Hartmann in seiner Begrüßung, ein Kirchenchorjubiläum denn auch besser feiern können als am Reformationssonntag? Martin Luther habe sich gewünscht, dass Gottes Wort menschlich verkündigt werden sollte, so, wie es die Menschen verstehen.