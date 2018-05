Albstadt Der Vater der schwedischen Musik

Die beiden spielen Werke des Schweden Johan Helmich Roman, der von 1694 bis 1758 lebte. Bereits mit 16 war er Mitglied der schwedischen Hofkapelle; danach verbrachte er einige Jahre in London und nahm dort Kompositionsunterricht bei Georg Friedrich Händel und Johann Christoph Pepusch. Später war er Hofkapellmeister in Stockholm; nach seinem Tod wurde er "Vater der schwedischen Musik" genannt. Seine Flötensonaten weisen einerseits Eigenheiten des Vorbarock auf, kündigen aber, indem sie regelmäßig zwei Themen kontrastieren, schon die Klassik an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.