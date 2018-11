Albstadt Der Trend geht zum Ski

In der Tat war die Zollern­albhalle am Samstagvormittag rappelvoll und phasenweise kaum mehr ein Durchkommen in den Gängen – Merz schätzt, dass auch diesmal rund 10 000 Besucher aus bis zu 200 Kilometern Entfernung gekommen seien. 9000 Artikel standen zum Verkauf; am größten war das Angebot in den Bereichen Schuhe und Ski Alpin. Letzterer war erneut vergrößert worden; der Trend geht offenkundig weg vom Snowboard und hin zum Alpinski, der, so Merz, "halt viel mehr Möglichkeiten bietet". Im Foyer war die Skischule des WSV Tailfingen ebenso präsent wie der Tourismusverband Pitztal und das Skigebiet Mellau-Damüls – die Pitztäler waren bereits zum 18. Mal mit von der Partie, und die Vorarlberger kommen auch schon seit einigen Jahren. Ein SWR-Fernsehteam machte vor Ort Aufnahmen für die abendliche Landesschau, und rund 120 Helfer sorgten an beiden Tagen für einen reibungslosen Ablauf.