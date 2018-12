Albstadt Der Talgang ist die Wahlheimat geblieben – statt Kanada

Dorothea Johanna Domning erblickte am 1. Juni 1940 in Ostpreußen das Licht der Welt, sie hatte drei Geschwister. Mit vier Jahren war sie mit der Mutter und dem kleinen Bruder auf der Flucht, landete in Dänemark. Der Vater war damals in Marseille in Gefangenschaft. Wieder zusammen fand die Familie 1948 in Tailfingen. Harry Krüger wurde am 4. Juli 1937 in Grimma in Sachsen geboren und wuchs mit zwei Brüdern auf. Nach der Schulzeit begann er eine Lehre zum Sägewerk-Facharbeiter und ging 1955 mit der Mutter und einem Bruder in den Westen. In Tailfingen fand er Arbeit bei Karl Bitzer zur Rose, wo auch seine spätere Frau arbeitete. Näher kennen lernten sie sich in den Werkswohnungen ihres Arbeitgebers, wo beide Familien lebten. Das junge Paar hatte schnell große Pläne und das Ziel, nach Kanada auszuwandern. Alles war organisiert für die Überfahrt mit dem Schiff, beide hatten bereits eine Arbeitsstelle und ein kleines Haus im Wald. Notwendig dazu war die Heirat: Am 23. Dezember 1958 gab sich das Paar das Ja-Wort. Der Ehe wurden die Söhne Michael und Andrè geschenkt.

Da Harry Krügers Mutter aber schwer erkrankte, sagte das Paar die Ausreise schweren Herzens ab. Krüger arbeitete dann bis zur Rente in Tailfingen in der Trikotbranche, seine Frau wechselte in den kaufmännischen Bereich und in ein Architekturbüro. Jährlich ging es im Urlaub gemeinsam in warme Länder wie Israel und Ägypten.

Vor zwölf Jahren zog das Ehepaar bei ihrem Sohn in der Schönhaldenstraße ein, ihrer heutigen Heimat. Der handwerklich begabte Harry Krüger erledigte dort viele Arbeiten selbst. Im Familienkreis, zu dem auch ein Enkel gehört, wird am Sonntag die Diamanthochzeit gefeiert.