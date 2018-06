Albstadt Der schwäbische Bumerang spart Tonnen von Plastikmüll

Rhetorische Frage. Die Geschäftsführer Florian Mey, Markus Mey, Matthias Mey und Roland Kull empfingen den Landesvater am Montag gerne und zeigten ihm das Unternehmen, das Kretschmann schon deshalb gefällt, weil Nachhaltigkeit dort schon immer zur Firmenphilosophie gehört. Ein Beispiel ist das "Bügelkreislaufsystem" – der "schwäbische Bumerang", entwickelt 1997: Die Kleiderbügel werden nach dem Verkauf gesammelt und zur Aufbereitung in die Zollernalb-Werkstätten geschickt, in denen Menschen mit einer Behinderung arbeiten. So werden jährlich 50 Tonnen Abfall eingespart und permanent 40 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Außerdem reinigt Mey seinen Fuhrpark mit Regenwasser und beheizt das hauseigene Schwimmbad samt Wellnessbereich, in dem sich die Mitarbeiter nach der Arbeit entspannen und gemeinsam Wassergymnastik machen können, mit Abwärme aus der Produktion.

Außerdem interessierte Kretschmann sich für die Frage, wie das 1928 gegründete Unternehmen mit immerhin noch rund 1000 Mitarbeitern – in den 1970er-Jahren waren es zehn mal so viele – es schafft, noch vor Ort im Zollernalbkreis zu produzieren.

Im Mey-Outlet überzeugte sich der Landesvater danach, dass die Kunden für ihr Geld nicht nur regional produzierte Ware, sondern auch entsprechende Qualität bekommen, etwa in der neuen Linie "Night2Day" mit "Lounge-Wear" und Hausanzügen, die sowohl in der Nacht als auch am Tag getragen werden können. Derlei Lifestyle-Produkte gewinnen für Mey immer mehr an Bedeutung, wie zu erfahren war – die Zeiten, in denen Mey sich alleine auf Wäsche konzentriert hatte, sind vorbei. Die Wäsche im Outlet sah Kretschmann sich dennoch gerne an – nur zum Einkaufen fehlte ihm dann doch die Zeit. Aber das Outlet sei ja auch samstags offen, merkte er an. Und sein Wohnort Laiz ist so weit nicht weg.