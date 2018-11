Wer hat den schönsten Rübengeist geschnitzt? Diese Frage stellte sich am Ende des Nachmittags, zu dem der Schwäbische Albverein Pfeffingen Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern in die Alte Schule eingeladen hatte. Aus Rüben und Kürbissen zauberten die jungen Künstler gruselige kleine Kunstwerke und schmückten sie fantasievoll aus, so dass den Juroren die Auswahl schwerfiel, wer nun einen Preis für den schönsten Rübengeist bekommen sollte – alle waren so gut gelungen, dass jeder einen Preis verdient hätte. Die Teilnehmer und ihre Begleiter ließen sich auch gerne mit Kaffee und Kuchen sowie mit Waffeln und Punsch verwöhnen. Foto: Dressler