Albstadt Der Schneemangel macht dem Skiclub wenig aus

Vier Jahre war das Amt des Vereinschefs nach dem Rückzug von Wolfgang Meißburger vakant. Da im Vorfeld der Generalversammlung Zusagen für die Übernahme weiterer Ämter, auch von jungen Mitgliedern, vorlagen, kandierte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Raimund Kiauka.

Zuvor legte Kiauka den Rechenschaftsbericht über die Geschäftsjahre 2016/2017 und 2017/2018 ab. Trotz zwei kurzer und schneearmer Winter fiel das finanzielle Ergebnis zufriedenstellend aus. Zu verdanken sei dies der immer breiteren Aufstellung des SCO, welcher das gesamte Jahr über in verschiedenen Bereichen aktiv sei. Raimund Kiauka nannte Bike-Marathon, Weihnachtsmärktle, Interstuhl-Cup, Patenschaft und Pflege der Albstädter Mountainbike-Strecke und Gonso-Trail sowie die Öffnung des Lifthauses.

Am Lifthaus, jeden letzten Freitag im Monat geöffnet, und am Lift erfolgten in den vergangenen Jahren größere Arbeiten, sonstige Investitionen wurden getätigt. An der in die Jahre gekommen Liftanlage wurde eine große Revision mit der Firma Doppelmayr angestoßen. Im Eigentum des Skiclubs ist inzwischen das Waaghäusle, wo die Geschäftsstelle untergebracht ist.