Albstadt Der "Reha" droht die Amputation

Doch die ist jetzt gefährdet. Sechs Ausbildungsberufe bietet sie an – Metallfeinbearbeiter, Koch, Hauswirtschaftskraft, Kfz-Mechaniker, Verkäufer und Fachlagerist –, und zwar entweder "integrativ", das heißt ausschließlich im eigenen Haus, oder "kooperativ", also in Zusammenarbeit mit Privatunternehmen, beispielsweise Autohäusern.

Letztere zeichnen dann für die fachliche Seite der Ausbildung verantwortlich, während die ABA den schulischen Anteil und die sozialpädagogische oder psychologische Betreuung beisteuert.

Die Metalltechnik zählte bisher zu den integrativen Ausbildungsgängen; um sie nach der Vertragskündigung der IHK fortführen zu können, benötigt die ABA eine neue Werkstatt samt Maschinenpark. Steht keine zur Verfügung, kann sie sich nicht mehr an entsprechenden Ausschreibungen der Arbeitsagentur beteiligen und – da diese im Dreierpack vergibt – auch nicht an denen für Hauswirtschaft und Küche. Damit wäre mehr als die halbe Reha weg – eine Amputation.

Was tun? Fast ein Jahr lang hat die ABA versucht, bei Unternehmen der Metallindustrie Unterschlupf zu finden – vergeblich. Jetzt bleibt ihr noch bis September Zeit, eine eigene Werkstatt aufzubauen, doch dieser Apfel ist sauer: Die derzeit genutzten Maschinen sind Jahrzehnte alt, genießen aber Bestandsschutz, die neuen müssten neu abgenommen werden und dann wesentlich höheren Sicherheitsstandards genügen – die Gesamtkosten schätzt Armin Bachmeyer auf eine Dreiviertel- bis ganze Million Euro.

Fördertöpfe von Bund oder Land gibt es für solche Fälle nicht, wie Recherchen des Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß ergeben haben; jetzt ruhen die Hoffnung Bachmeyers auf Gönnern aus der Industrie, die bereit wären, mit ausgemusterten, aber intakten Maschinen oder auch mit Geldspenden auszuhelfen. Immerhin kann er einen "Gegenwert" bieten: motivierte junge Leute, die in Zeiten des Facharbeitermangels eine Chance bekommen sollten.