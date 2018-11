Albstadt Der Platz der Fusionsgegner blieb leer

Albstadt-Truchtelfingen. Rund 60 Personen waren ins Gemeindezentrum St. Antonius gekommen – und die Atmosphäre war so familiär, als gehörten die beiden Kirchengemeinden schon immer zusammen. Außer Dekan Anton Bock waren Pastoralreferent Michael Holl, Diakon Michael Weimer, Pfarrvikar Arthur Kaweesa, Pater Rinson Paul, Dekanatsreferent Armin Wicker und Pastoralassistent Christian Verhufen erschienen; zu Beginn informierte der Dekan erst einmal über den Stand der Dinge. Ist die eheliche Verbindung von St. Elisabeth und St. Franziskus zum Traumpaar "Sissi und Franz" wirklich eine Option? Schon seit Jahren werde darüber den Kirchengemeinderäten und in diversen Arbeitsgruppen diskutiert; nun stelle sich die Frage: "Ist die Zeit reif?".

Die Debatte, in der eine Antwort gefunden werden sollte, wurde von Gertrud Geiger, die Seelsorgerin am Bodensee und damit neutral ist, moderiert. Während der Kaffeerunde wurden an den Tischen Fragen notiert, welche die Gemeindemitglieder beschäftigen; danach nahm eine Expertenrunde, die sich im Vorfeld mit den verschiedenen Aspekten einer Fusion befasst hatte, dazu Stellung. Stefan Wachendorfer, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats von St. Elisabeth und Fachmann fürs Thema Finanzen, erklärte, dass es keine Veränderungen geben werde, da die Tailfinger Kirchengemeinden schon lange einen gemeinsamen Haushalt hätten. Zur Fragen nach den pastoralen Stellen äußerte sich Gerhard Buck, stellvertretender Vorsitzender in St. Elisabeth: Auf dem Papier stünden derzeit 2,6 ständige Stellen, nach einem Zusammenschluss wären es 2,5 – und das Pfarramt befände sich in St. Elisabeth.

Auf die Gottesdienste ging Dekan Bock ein: Bereits vor neun Jahren sei eine gemeinsame Gottesdienstordnung für St. Elisabeth, St. Franziskus, St. Antonius und St. Maria festgelegt worden; aus dem Experiment sei eine feste und bewährte Regel hervorgegangen, die beibehalten werde. Dasselbe gelte für die Gottesdienste in den Seniorenheimen.