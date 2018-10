Albstadt Der Pharao und das Krokodil

Erinnerungen werden wach an Komponisten und Interpreten – Ernst Reutter, Marlene Dietrich, Zarah Leander, Heinz Rühmann, die Comedian Harmonists. Udo Wasse setzt die richtigen Akzente. "Wer weiß?", fragend fällt die Stimme, "Schaaade" betont er mit anzüglichem Blick als der, der sich als Hausfreund anbiedern will. Mit verschwörerischem Blick und Tonfall beschreibt er den Schwindel um "eine Frau in ihren Jahren", ruhig und bedächtig und mit echter Teilnahme dagegen betrachtet er den schönen und doch armen Gigolo, schafft es aber auch, dass alle im Kräuterkasten ihm singend zustimmen, wenn er kräftig konstatiert, dass Männer zwar Verbrecher, aber trotzdem lieb sind.