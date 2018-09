Albstadt Der Phantasie fehlte Zielwasser

Bei der Wahl der Mannschaftsnamen waren der Phantasie wie gewohnt keine Grenzen gesetzt – da gab es eine "Gummibierbande", ein "Team Lauchsuppe" und einen "FC Lattenrost 69"; "Alles Müller oder was?" rang mit "Bis einer weint" und "Heut nur chillig" um den Turniersieg. Allerdings gingen Einfallsreichtum und Zielwasser nicht unbedingt Hand in Hand – keines der genannten Teams belegte einen der vorderen Ränge.

In der Vorrunde waren die Mannschaften auf drei Gruppen verteilt; die ersten Fünf jeder Gruppe erreichten die Zwischenrunde, in der sich wiederum die Erst- und Zweitplatzierten sowie die zwei besten Dritten aus drei Fünfergruppen fürs Viertelfinale qualifizierten. Im Halbfinale unterlag der FC Schluckis den "Joggels" mit 2:4, und die "United Allstars FC" bezwangen die Jungs von "Am Weizenbierstand gibt’s Freibier" mit 4:1. Die Freibiertrinker mussten im Spiel um Platz drei den "Schluckis" mit 2:4 den Vortritt lassen; im ausgeglichenen Finale setzten sich die "Joggels" nur knapp mit 4:3 gegen die "Allstars" durch – um so ausgelassener feierten sie danach ihren Sieg.