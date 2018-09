Albstadt Der Mann fürs Leben saß am Stammtisch

Emma Else Käthe Moser wurde am 21. August 1935 in Groß-Lubolz im Spreewald geboren und wuchs dort mit sechs Geschwistern auf. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie in einer Fabrik; mit 22 beschloss sie, in die Bundesrepublik zu gehen, und machte sich zusammen mit zwei Freundinnen auf den Weg in den Westen. Die drei landeten in Ebingen, nahmen im "Hasen" ein Zimmer – und machten umgehend die Bekanntschaft eines jungen Mannes, der nach einer Motorradausfahrt ins Allgäu den Tag am Stammtisch ausklingen ließ. Rudi Moser war Jahrgang 1937, gebürtiger Ebinger, zusammen mit drei Geschwistern in Ebingen aufgewachsen und gelernter Gipser und Stuckateur bei der Firma Küchle. Die jungen Leute kamen ins Gespräch miteinander und beschlossen einander noch besser kennenzulernen.

Was sie dann auch taten: Geheiratet wurde am 6. September 1958; einige Zeit später kam Tochter Marina zur Welt. 1972 bezog Familie Moser das Eigenheim in der Klarastraße, in dem sie heute noch wohnt. Emma Else Käthe Moser arbeitete anfangs in der Wühotri, verrichtete auch Heimarbeit; Rudi Moser hatte 1961 gesundheitsbedingt die Tätigkeit auf dem Bau aufgeben und, DLRG-Aktivist, der er war, zum Schwimmmeister umgeschult. Er fand im Ebinger Hallenbad eine feste Anstellung, und einige Zeit folgte ihm auch seine Frau dorthin – zusammen arbeiteten sie fast 30 Jahre lang im Bad, bis sie in Rente gingen.

Überhaupt scheinen es die Mosers mit dem Element Wasser zu haben: Zwei Brüder von Rudi Moser waren sogar Seeleute gewesen, sangen später im Shanty-Chor der Marinekameradschaft Ebingen und warben kurzerhand auch ihren Bruder für das Ensemble an – seit 42 Jahren ist er aktiver Sänger. Seine Frau begleitete den Chor oft und gerne bei dessen Unternehmungen und auf Reisen; außerdem fuhren die Mosers in die DDR und besuchten dort die Verwandtschaft. Weitere Hobbys: der Garten – und in jüngster Zeit die vier Urenkel, die bestimmt mit von der Partie sein werden, wenn die Urgroßeltern ihre diamantene Hochzeit feiern.