Albstadt Der Mann darf das – die Frau natürlich nicht

Patricia ist seit 30 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann Paul, einem erfolgreichen Chirurgen, verheiratet. Doch der Schein trügt: Es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Ausgerechnet bei der Party zum 60. Geburtstag ihres Gatten lässt dieser die Bombe platzen: Er habe eine jüngere gefunden. Paul will so schnell wie möglich in sein neues Leben mit der 29-jährigen Krankenschwester Susan starten.

Das Umfeld der verlassenen Ehefrau bemüht sich nicht einmal im Ansatz, Mitgefühl oder Interesse an ihrer Situation zu zeigen. Einzig bei ihrer besten Freundin findet die geschockte Patricia den lang ersehnten Halt. Dass ihr Mann sie für eine deutlich jüngere Frau hat sitzen lassen, hat für den Bekanntenkreis der gehörnten Ehegattin keinerlei Bedeutung. Erst als sie sich selbst einen um viele Jahre jüngeren Mann angelt, sieht das Ganze anders aus: Ein Schrei der Empörung zischt durch ihr Umfeld.

Die Komödie "Was dem einen recht ist" sei eine brillant inszenierte Gesellschaftssatire, so der Veranstalter: Intelligent und witzig rechne sie mit anerzogener Doppelmoral, haltlosen Vorurteilen und verlogenem Vorzeige-Glück ab. Zwischen reichlich Humor und Situationskomik finden auch nachdenkliche Momente Platz und machen das Stück so zu einer treffsicheren Midlife-Crisis-Komödie.