Albstadt Der Herr der Ringe und noch mehr

Auch im Vereinsheim im Spitalhof ist einiges geboten. Beispielsweise ein astronomischer Vortrag von Sylvia Binder und bei Reiseberichten: Hanspeter und Monika Bauer referieren über "Mecklenburg-Vorpommern & Urwald in Hessen", Herbert Futter über "Costa Rica – Juwel zwischen zwei Ozeanen".

Die Albvereinler zieht es auch in die Ferne. Neu im Angebot ist eine Wellness-Woche: Kneipp- und Albverein bündeln ihre Erfahrungen und bieten im Frühjahr eine Schnupperkur in Bad Wörishofen an. Im Juli stehen Tourentage im Tannheimer Tal für Bergfreunde mit Kondition auf dem Programm, im August eine zweitägige Busreise ins Dahner Felsenland mit reizvollen Wanderungen und einer Stadtführung durch Speyer; im September folgt eine Wochenendtour mit Rucksack auf dem "Albtraufgänger" und im Oktober eine fünftägige Wanderreise an den Lago Maggiore.

Weitere Angebote: eine Busausfahrt für Wanderer und Spaziergänger an den Bodensee – unter anderem werden das Wasserwerk in Sipplingen und die Gedenkstätte Brachenreute, die an die Flugzeugkollision von 2002 erinnert, besucht – und eine gemeinsame Ausfahrt der Ortsgruppen Ebingen und Tailfingen nach Bodman samt Fahrradausflug ins Pfrunger Ried.