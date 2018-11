"Der gute Hirte" braucht Schafe: Deshalb unterstützt die Firma Saling aus Truchtelfingen zum wiederholten Mal den Albstädter Bischof Nikolaus, Heldemar Paul, und seine Nikolaus-Gruppe: Nicht weniger als 1300 Seifen in Gestalt kleiner Schafe hat Paul von Firmenchef Hans-Joachim Saling und seinen Kolleginnen Petra Hofmann (links) und Elke Konzelmann erhalten und bringt sie derzeit zu den Kindern in den Kindergärten im Raum Albstadt. Außerdem hat Saling eine Spende in Höhe von 2000 Euro drauf gelegt, die zusammen mit den Einnahmen der Nikolaus-Gruppe – sie erhalten Spenden für ihre Besuche rund um den Nikolaustag – an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen gehen. "Wenn die Kinder sich mit der Seife die Hände waschen, denken sie das ganze Jahr über an die Geschichte vom guten Hirten", freut sich Heldemar Paul. Wer für sein Kind den Besuch von Bischof Nikolaus wünscht, ruft beim Pfarramt St. Hedwig, Telefon 07431/71 8 69, an. Nikolaus ist am Mittwoch, 5., und Donnerstag, 6. Dezember, ab 17 Uhr in und um Albstadt unterwegs. Foto: Eyrich