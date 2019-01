Albstadt Der grüne Beruf kam einst mit der Liebe

Am 3. Januar 1949 geboren, wuchs Dieter Doster mit zwei Schwestern in Reutlingen auf, wo er nach der Schulzeit eine Ausbildung in der Metallbranche und die Bundeswehr absolvierte. Beim Tanzen in Reutlingen – es ist schon immer seine großen Leidenschaft – lernte er Ingrid Krigar aus Ebingen kennen, die damals die Ausbildung zur Florist-Meisterin absolvierte, und heiratete sie am 12. August 1976. Schon vor dem Schritt zum Traualtar hatte er begonnen, bei seinem Schwiegervater in der Friedhofsgärtnerei zu arbeiten. "Es war ein wohlüberlegter Entschluss, umzuschulen und beruflich als Quereinsteiger zu beginnen", sagt Dieter Doster rückblickend. Zwar sei es für ihn völliges Neuland gewesen, "ich habe es aber von Anfang an gerne gemacht und nie bereut". Dieter und Ingrid Doster übernahmen am 1. Januar 1981 den Betrieb von ihren Eltern, bauten ihn kontinuierlich aus, modernisierten Geschäftsräume und errichteten Gewächshäuser. Gleichzeitig erschlossen sie neue Geschäftsbereiche wie Raumbegrünung und floristische Event-Dekorationen. Das tanzfreudige Ehepaar übernahm mit viel Leidenschaft die Balldekorationen bei Tanzturnieren, Deutschen Meisterschaften und – als Höhepunkt – sogar bei einer Europameisterschaft. Ihre beiden Kinder sind längst in ihre Fußstapfen getreten: Isabell Doster als Florist-Meisterin und André Doster als Gärtnermeister haben die Eltern für den grünen Beruf begeistert, und am 1. Januar 2011 haben sie den Betrieb übernommen: in dritter Generation. "Darauf bin ich sehr stolz, dass wir ihnen die Leidenschaft für den Gartenbau vermitteln konnten", freut sich der Jubilar.

In seiner knapp bemessenen Freizeit engagierte sich Dieter Doster bei der Kreisgruppe Zollernalb des Württembergischen Gärtnereiverbandes und ging 35 Jahre seinem Hobby als aktiver Sänger beim Konzertchor Eintracht Ebingen nach, wo er sich auch einige Jahre als stellvertretender Vorsitzender engagierte. Das Singen als Hobby musste Doster inzwischen aufgeben. Zu seinem runden Geburtstag im Kreis der Familie, der Mitarbeiter und Freunde wird aber sicher das eine oder andere Ständchen geschmettert.