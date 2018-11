Albstadt Der Gentleman unter den Kabarettisten

Albstadt-Ebingen. Mit seinem allerneuesten Soloprogramm "Ehe-Män" – Superhelden für den Hausgebrauch!" gastiert Carsten Höfer am Samstag, 10. November, ab 20 Uhr im Kräuterkasten. Der Gentlemankabarettist und Buchautor wagt sich in in das wohl größte Abenteuer des modernen Mannes: Er wird zum "Ehe-Män" und damit zum Superhelden für den Hausgebrauch. Ein echter "Ehe-Män" lebt, wie jeder Superheld, zunächst scheinbar unscheinbar. Er hat aber ein paar ganz besondere Fähigkeiten, die ihn von all den anderen Männern da draußen unterscheiden: "Ehe-Män" kann vielerlei Gestalt annehmen, er kann sich verwandeln in Kuschel-Män, wenn seine Frau es wünscht. "Ehe-Män" kann ebenso zum Lover-Män werden, er ist Repair-, und Hausmeister-Män wenn es nötig ist und scheut auch nicht davor zurück, seiner Frau ein Zuhör-Män zu sein, wenn es drauf ankommt.