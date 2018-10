Albstadt Der erste Schritt zum Profifußball ist getan

Das Interesse war entsprechend groß: 31 Buben, überwiegend vom FC Pfeffingen, aber auch aus Tieringen, Dotternhausen und Fischingen, waren bei allerbesten äußeren Bedingungen dabei. Zuerst wurden alle einheitlich in die roten Farben des Bundesligisten eingekleidet. Camp-Leiter Andreas Mitulidis vom VfB arbeitete mit Honorartrainer Ismail Gülec zusammen und beide lobten die herzliche Aufnahme, den persönlichen Kontakt mit Daniel Reichardt und den guten Zustand des Sportplatzes in Pfeffingen: "Wir fühlen uns hier richtig wohl." Außerdem fiel ihnen die hohe Motivation der Teilnehmer im Alter von sechs bis elf Jahren auf: "Die Jungs sind zweieinhalb Tage zusammen und trainieren doppelt so viel wie wöchentlich in ihrem Verein", so das Trainerduo.

In dieser Zeit standen Stationstraining mit Torschuss, Spielformen, Technik, Koordination und Turniere auf dem umfangreichen Programm. Zum gemeinsamen Mittagessen im Zelt servierte der FC Pfeffingen Spaghetti und Maultaschen, auch vegetarisch, Obst und Getränke. "Mein Sohn Romeo hat verschiedene Trainingsformen so noch nie absolviert", erzählt Silke Palmer aus Fischingen bei Sulz, die auf der VfB-Internetseite auf das Camp aufmerksam geworden war und ihren talentierten Sohn darauf hin angemeldet hatte. Ramona Moering aus Pfeffingen, deren Sohn Leif ebenfalls teilnahm, war beeindruckt, wie begeistert alle Jungs bei der Sache waren: "Die Trainer machen es super", stellte sie fest. Gefallen habe ihr vor allem die Teamarbeit und der gegenseitige Respekt.