Albstadt Der erste Dreier ist das Ziel

Dass die Ergebniskrise der vergangenen Wochen stichhaltige Gründe hat, weiß der 44-Jährige nur zu gut und findet deutliche Worte: "Es ist seit Wiederaufnahme des Trainings-Betriebs bis heute schwierig, alle Spieler körperlich voll fit zu bekommen. Immer wieder fehlten einige Akteure zeitversetzt durch Urlaub. Außerdem kamen noch einige Verletzungen hinzu. Somit sind nach wie vor nicht alle bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit. Wir haben das während der vergangenen Saison gesehen - in der Rückrunde als alle Spieler fit waren, haben wir einen überragenden fünften Tabellenplatz erreicht – da hat vieles gepasst. Wenn das nicht so ist, verlieren wir sogar jedes Spiel. Wenn wir aber fit sind, können wir fast gegen jeden Gegner siegen oder zumindest ein Remis erzielen. Die Situation die wir momentan haben, ist hausgemacht. Jetzt müssen wir schauen, dass unsere Spieler, die urlaubs- und verletzungsbedingt gefehlt haben, schnellstmöglichst ihre Fitness erreichen. Denn so langsam wird die Situation mit einem Punkt aus vier Verbandsliga-Spielen prekär", weiß Eberhart.

Nun empfangen die Nullsiebener am Samstag im heimischen Albstadion den FSV Hollenbach. Gegen den Ex-Oberligisten soll nun endlich der Knoten platzen. "Wir haben diese Woche gut und intensiv trainiert. Unsere zuletzt verletzten Spieler Pietro Fiorenza und Fabian Letsch werden am Samstag wieder einsatzbereit sein. Bis auf Rico Vettermann, der wohl länger ausfallen wird, kann ich erstenmals auf fast den gesamten Kader zurückgreifen", blickt der Albstädter Coach der wichtigen Partie mit Zuversicht entgegen. Dennoch kennt Eberhart die Stärken des Gegners: "Der FSV hat zwar einige oberligaerfahrene Spieler verloren, aber die junge Truppe ist trotzdem gefährlich und immer für Treffer gut. Sie werden trotz der markanten Abgänge auch in absehbarer Zeit den Anspruch haben, wieder in der Oberliga aufzusteigen. Unser Ziel ist aber trotzdem klar, wir wollen am Samstag die Punkte in Albstadt behalten."