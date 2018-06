Albstadt Der Anteil der Männer wächst

Albstadt. 626 Ratsuchende konsultierten 2017 die Psychologische Beratungsstelle; 2016 waren es 672; mit 413 Beratungsfällen lag das Pensum kaum niedriger als 2016 – da waren es 424. Bemerkenswert fand Beratungsstellenleiter Stephan Heesen das leicht veränderte Geschlechterverhältnis: 42 Prozent der Ratsuchenden waren Männer; das ist viel – offenbar, mutmaßte Heesen, setzt sich auch im starken Geschlecht allmählich die Erkenntnis durch, dass Stärke manchmal Schwäche sein kann und dass ein Termin beim Psychologen noch lange nicht bedeutet, dass man "gschuggd" wäre. Heesen meint zudem einen wachsenden Druck in der Arbeitswelt feststellen zu können, der ebenfalls erklären könnte, warum mittlerweile mehr Männer den Psychologen konsultieren als früher.

Gestiegen ist der Anteil der Erziehungsberatungsfälle. Es gibt den Klassiker, etwa den Sohn, der seine Zeit nach Einschätzung der Eltern ausschließlich dem Smartphone widmet und die Schule ignoriert – hier geht die Problemwahrnehmung zwischen den Generationen oft gewaltig auseinander; im günstigsten Fall tritt der Psychologe hier als Mediator auf, rückt Per­spektiven zurecht und handelt Kompromisse aus. Es gibt aber auch das verhaltensauffällige Vorschulkind, das selbst die erfahrene Erzieherin vor Probleme stellt – nicht von ungefähr erfreut sich ein neues Zusatzangebot der Psychologischen Beratungsstelle, die Schulung für Erzieherinnen, großer Nachfrage; 80 Erzieherinnen und Erzieher haben es mittlerweile in Anspruch genommen. Nach der Grundschule rückt nun auch der Kindergarten in den Fokus; die 10 000 Euro, um die der Zollernalbkreis seine Zuwendungen für Erziehungsberatung erhöht hat, sind hier gut angelegt.

Allerdings sind Erziehungsprobleme – und das relativiert den statistischen Befund – oft Symptome für anderes: Hinter den Erziehungsproblemen verbergen sich nicht selten Paarprobleme; die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes sind der Seismographen­ausschlag auf eine Ehekrise. Dasselbe kann für den sogenannten Lebensberatungsfall gelten: Die depressive Verstimmung, Angst oder Phobie verweisen auf Probleme, die der Ratsuchende nicht für sich gepachtet hat, sondern mit seinem Umfeld teilt. Laut Heesen häufen sich die Fälle, in denen eines zum anderen kommt: die Arbeitslosigkeit zur Schuldenlast, die Beziehungskrise zum Erziehungsproblem. Hier, so Heesen, fallen dann besonders viele therapeutische Sitzungen an.