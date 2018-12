Albstadt Der Albzauber wirkt auch beim zweiten Mal

Albstadt-Onstmettingen. Sie spendeten, als sie wieder "zu Hause" waren, nicht enden wollenden Beifall. "Es ist ein unvorstellbares Glück und eine Ehre, mit diesem Orchester arbeiten zu dürfen", resümierte ein sichtlich gerührter Musikdirektor Sebastian Rathmann – stets sei es offen, stets bereit, sich auf Unbekanntes einzulassen, lassen, stets bemüht, sich neue Dinge anzueignen. "Ich hoffe, dass es noch lange Zeit so weitergeht." Indes bedachte Rathmann nicht nur seine Musiker mit Lob und Anerkennung, sondern auch die sechs zwischen zehn und 15 Jahre alten Gesangsschülerinnen der Balinger Musikschule Hübner, die dort von der Sopranistin Carla Thullner unterrichtet werden und, wie schon vor Jahresfrist bei der Albzauber-Premiere, die Vokalpartien übernahmen. Sie verliehen der Musik dadurch eine ganz besondere Note. "Diese Mädchen leben Musik", konstatierte Sebastian Rathmann.

Den Auftakt machte im Anschluss an die Gruß- und Dankesworte von Norbert Metzger, dem MVO-Vorsitzenden, die "Symphonic Overture" von James Barnes – die Gelegenheit fürs Orchester, ein erstes Glanzlicht zu setzen. Es folgte "Frozen", die Adaption des Andersen-Märchens "Die Eiskönigin" – hier brillierte der Kinderchor, begleitet von den Aktiven und dem Jugendorchester. Unbekümmert sangen die Mädchen "Wir machen den Tag", "Zum ersten Mal" und "Wie ich einen Schneemann baue".

Danach war das ebenfalls von Sebastian Rathmann dirigierte Jugendorchester an der Reihe – angekündigt wurde es von Christine Sauter. Im Medley der Titel "How Far I’ll Go" und "Mulan" von Jonnie Vinson begeisterte die stimmgewaltige Carla Thullner, desgleichen in "You’ll Be in My Heart". Das Große Orchester erwies dem "König der Diebe" mit der sinfonischen Suite "Robin Hood, Prince of Thieves" seine Reverenz, und danach war wieder, in allen Belangen überzeugend, Solistin Carla Thullner mit "The Beauty and the Beast" an der Reihe. Zusammen mit den Mädchen stimmte sie sodann "Cinderella" an und erhielt großen Beifall dafür.