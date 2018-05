Albstadt "Dennoch fehlt uns nichts"

Albstadt-Ebingen. Für die "Hochzeitssängerin" – so wird Bettina Letsch von ihrer Gesangslehrerin Lisa Livingston liebevoll genannt – war dies der zweite Streich nach ihrem erfolgreichen Debüt als Solosängerin im Musical "König der Tiere", in dem sie den Part der Nala sang.

Letsch, deren Augen nur 20 Prozent Sehkraft haben, wurde von ihrer Freundin Tanja Heinle in die vollbesetzte Kapellkirche geführt, und ihr war auch gleich das erste Lied "You Raise Me Up" gewidmet. Es folgte "La pluie", auf Deutsch "Der Regen" – das Lied beginnt mit flirrender Hitze, doch dann öffenen sich die Schleusen des Himmels, und die Regenfluten, eine Metapher für die Liebe, gehen über die dürstende Erde nieder.

Wieso "Hochzeitssängerin"? Weil Bettina Letsch schon öfters auf Hochzeiten gesungen hat – bei diesen Auftritten hat sie sich ganz offensichtlich eine bemerkenswerte Bühnenpräsenz erarbeitet. Ihre klare Stimme füllt den ganzen Kirchenraum; anfangs sitzt sie, doch als sie Christina Stürmers "Seite an Seite" anstimmt, steht sie auf. Die Rolle des Conférenciers hat ihr Lebensgefährte Wolfgang Hrusch übernommen, der das künstlerische Programm seiner "Grande Dame" vorstellt: Sie wolle "zum Träumen verführen" und "auf den Flügeln des Gesangs die Herzen erreichen". Auch Hrusch ist sehbehindert, mehr noch, er ist so gut wie blind: Zwei Prozent Sehvermögen habe er – "dennoch fehlt uns gemeinsam gar nichts".