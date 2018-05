Albstadt Den Winter verlängert

Ihr Stützpunkt war die 2126 Meter hoch gelegene Pension Edelweiss in Juf. Am Anreisetag stand noch der Gipfelsturm auf das 2849 Meter hohe Wengahorn auf dem Programm, doch wegen der Tageswärme mussten die Albstädter den Anstieg bei 2700 Metern abbrechen. Dafür wartete der nächste Tag mit großartigen Abfahrten am 3053 Meter hohen Piz Piot auf. Zwei Anstiege bis zur 2900 Meter hohen Nordkante zahlten sich aus – der Lohn waren zwei Abfahrtvarianten und beste Schneeverhältnisse.

Am Wochenende waren das 3107 Meter hohe Gletscherhorn und das 2967 Meter hohe Juferhorn Ziele, die alle mit Bravour meisterten. Belohnt wurden sie mit genussreichen Abfahrten unter blauem Himmel.