Albstadt "Den Weg freimachen für Pioniere"

Albstadt-Ebingen. Fundiert, weitblickend, stringent und gut verständlich: Die Rede von Nicole Hoffmeister-Kraut, der Landtagsabgeordneten der CDU für den Zollernalbkreis und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg hatte am Montagabend beim Neujahrsempfang alles, was man sich – oft vergeblich – von Politiker-Reden wünscht. Kein Wunder, dass die Volksbank Albstadt ihren Neujahrsempfang auf Februar verlegt hatte, um sie zu gewinnen.

Vor voll besetzter Kulisse in der Festhalle hieß Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Fandrich namhafte Gäste, darunter den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß, Landrat Günther-Martin Pauli und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann – stellvertretend für seine Kollegen in den vielen Gemeinden des Geschäftsgebiets der Volksbank – willkommen und unterhielt das Ebinger Kammerorchester die Gäste mit erstklassiger klassischer Musik, wobei das Solo seines Leiters Martin Künstner am Fagott mit Konzertmeisterin Sibylle Kistermann ein Höhepunkt war. Und: Vorstandssprecher Robert Kling verbreitete gute Nachrichten: Das Geschäftsjahr 2017 falle besser aus als prognostiziert, Eigenkapital und Ertragslage seien gestiegen, die Volksbank Albstadt habe Preise als "Beste Bank vor Ort" und Testsieger beim "City-Contest" von "Focus Money" bekommen, was einzig den Mitarbeitern zu verdanken sei – seinen demnächst scheidenden Vorstandskollegen Reiner Lebherz hob Kling besonders hervor.

Kling nannte vorläufige Zahlen, samt und sonders gestiegene. Bilanzsumme: 1,18 Milliarden Euro. Betreutes Kundenvolumen: 2,1 Milliarden Euro. Kundenkreditvolum: 717 Millionen Euro. Kundenanlagevolumen: 1,33 Milliarden Euro. Bilanzielle Kundeneinlagen: 904 Millionen Euro. Bilanzielle Kundenkredite: 582 Millionen Euro.