Albstadt Den Tisch decken alle gemeinsam

"Komm’ nicht mit leeren Händen!", lautet das Motto in der Erlöserkirche. Gemeinsam decken die Teilnehmer im Gottesdienst den Erntedanktisch für dieses Fest, und jeder sollte etwas Obst oder Gemüse mitbringen. Die mitgebrachten Gaben aus beiden Gottesdiensten werden nach den Gottesdiensten an das Diaspora-Haus Bietenhausen, Wohngruppe Ebingen, gespendet. Ihre Erntegaben können die Gemeindeglieder in der Peterskirche am Freitag, 28. September, zwischen 9 und 16 Uhr und am Samstag, 29. September, zwischen 10 und 12 Uhr in der Peterskirche abstellen.

