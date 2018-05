Albstadt "Den Studenten geht es gut"

Als "prägend" bezeichnete Fritz die Studienzeit – neben den fachlichen Inhalten habe man gelernt, im Team zu arbeiten und Kompromisse einzugehen, habe Freunde gefunden und viel über sich selbst erfahren. Ihrem Dank an Freunde, Familie und Hochschule schloss sich Antonello Bruno an: Der erfolgreiche Studienabschluss sei nicht das Ergebnis einer Einzelleistung, sondern nur im Team möglich.

Brunos abschließendes Fazit: "Den Studenten in Albstadt – und ich denke, auch in Sigmaringen – geht es gut." Danach wurden alle anwesenden Absolventen studiengangweise auf die Bühne gerufen und nahmen dort die persönlichen Glückwünsche der Dekane und der Studiendekane sowie eine kleine Erinnerung an ihre Hochschulzeit in Albstadt und Sigmaringen entgegen.