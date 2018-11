Albstadt Den Menschen hält Roth den Spiegel vor

Burkhard Engel vom Cantaton Theater nimmt an diesem literarisch-musikalischen Nachmittag sein Publikum mit zu Eugen Roth und seinem Werk. Der Dichter Eugen Roth (1895-1976) war einer der meistgelesenen deutschen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Zu Hunderttausenden verkauften sich die Bücher mit seinen Gedichten, die meist mit den Worten "Ein Mensch..." beginnen. Eugen Roth schreibt über den Menschen in seiner alltäglichen Unvollkommenheit, über die kleinen Pannen, das Stolpern, das Missverstehen. So hält er den Menschen in seinen Versen den Spiegel vor.

Weitere Informationen erteilt das Team der Stadtbücherei Tailfingen, Telefon 07432/75 71. Der Eintritt inklusive Kaffee und Brezel kostet acht Euro.