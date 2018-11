Albstadt Dem AC-Park schlägt endgültig das letzte Stündlein

Die Baustelleneinrichtung führt zwangsläufig zu einer Verengung der Tailfinger Ortsdurchfahrt: Die Fahrbahn der Hechinger Straße ist noch breit genug, um den Fahrzeugverkehr in beiden Fahrtrichtungen am Arbeitsbereich vorbeizuführen; die Fahrspuren werden jedoch deutlich schmaler. Der Kreisverkehr an der Einmündung der Neuweiler Straße wird abgeändert, der neue Straßenverlauf mit gelber Markierungsfarbe angezeigt. Die beiden Bushaltestellen Tailfingen-Mitte, die bisher zu beiden Seiten der Ortsdurchfahrt auf Höhe des AC-Kaufparks lagen, werden nach Norden, an eine Stelle unmittelbar südlich der Einmündung der Adlerstraße, versetzt.

Anders als in der Hechinger Straße nimmt die Baustelleneinrichtung in der Goethestraße zwischen dem Kreisverkehr Neuweiler Straße und der Ampel bei der Volksbank so viel Platz in Anspruch, dass die verbleibende Fahrbahn nur noch für eine Fahrbahn ausreicht. Der Verkehr in Richtung Norden wird deshalb an der Ampel über die Georg-, Eisenbahn- und Neuweiler Straße umgeleitet und kehrt erst am Kreisverkehr Neuweiler Straße wieder zurück auf die Ortsdurchfahrt. In der Eisenbahnstraße erhält der Umleitungsverkehr Vorfahrt – an der Einmündung der Georg- in die Eisenbahnstraße wird eine abknickende Vorfahrt eingerichtet –, und um in der Neuweiler Straße und auf der Umleitung in Richtung Norden einen möglichst zügigen Verkehrsfluss zu gewährleisten, wird auf der Kreuzung von Eisenbahn-, Neuweiler und Landhausstraße vorübergehend ein kleiner Kreisverkehr eingerichtet.

Der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Süden verbleibt auf der bisherigen Ortsdurchfahrt und wird an der Baustelle vorbeigeführt, desgleichen der Verkehr in der Langen Straße. Die Bushaltestelle Ochsen, die bisher auf Höhe des AC-Kaufparks lag, wird auf die Schmiechabrücke hinter der Einmündung der Le­naustraße verlegt.