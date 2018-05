Albstadt Debussy hätte der Tastentag gefallen

Für Claude Debussy war die Malerei eine Quelle der Inspiration – seine "Petite Suite" für vierhändiges Klavier, die am Tastentag nicht fehlen durfte, scheint in vier Sätzen widerzuspiegeln, was die Impressionisten neben Licht- und Wasserszenen in ihren Bildern festhielten: Die Freizeitvergnügen der damaligen Pariser Gesellschaft vom Rudern und Badesport bis hin zum Genuss von Ballettaufführungen. "En Bateau" (Im Boot) etwa heißt der erste Satz, dessen sentimental eingefärbte, ein wenig an venezianische Gondel-Lieder erinnernde Klanggespinste Wolfgang Brandner und Attila Zigraji dem Klavier entlockten.

Wolfgang Brandner nahm später noch einmal auf dem Klavierschemel Platz: Mit viel Fingerspitzengefühl brachte der Albstädter Musiker und Klavierlehrer zwei technisch anspruchsvolle Stücke Claude Debussys zum Klingen und Singen. Als Moderator beleuchtete er darüber hinaus die Biografie des großen Komponisten. Nicht zuletzt meldete sich dieser selbst immer wieder zu Wort und zwar in Gestalt des vielfachen "Jugend-musiziert"-Preisträgers Jan Luka Diebold in stilechter Kostümierung.

Der letzte Auftritt am Klavier gehörte mit dem zarten, stimmungsreichen, impressionistischen Juwel "Claire de la Lune", was so viel wie "Mondenschein" bedeutet, aus der "Suite Bergamasque" ebenfalls Jan Luka Diebold.