Albstadt Daumen hoch für die Jubilarin

Albstadt-Tailfingen. "Sehr dankbar bin ich für die Hilfe unserer Konrektorin Sevgi Turan, die mit einem vierköpfigen Team federführend das Fest geplant hat", betonte Schulleiterin Christine Fischer. Turan war es dann auch, die geladene Gäste charmant zum Festakt in der Aula begrüßte. Dass sie viele Kollegen benachbarter Schulen willkommen heißen durfte, viele ehemalige Lehrer sowie etliche Kommunalpolitiker und Vertreter der Kirchengemeinden, zeigt die große Bedeutung, welche die Lammerberg-Realschule (LaRS) in Albstadt einnimmt.

Darauf hob auch Stefanie Maute von der Firma "Mayer & Cie." ab, die neben anderen Ausbildungsbetrieben die solide Arbeit des Schulbetriebs zu schätzen weiß. "Die Firmen brauchen gut ausgebildete junge Menschen und schätzen das Augenmerk, das hier auf zielorientiertes Arbeiten gelegt wird", sagte Maute. Berufsorientierung wird am Lammerberg groß geschrieben und stetig ausgebaut, Schule und Wirtschaft sehen sich als Partner. "Noch vor kurzem wurde die Schulform Realschule als Auslaufmodell gehandelt", sagte Christine Fischer, "aber Totgesagte leben länger!": 406 Schüler in 18 Klassen besuchen die LaRS aktuell.

Notwendig sei es da, Lernorte für das digitale Zeitalter zu generieren. Fischer erinnerte den Oberbürgermeister Klaus Konzelmann an seine Aussage beim Bürgerfest, Albstadt zur digitalen Zukunftsstadt ausbauen zu wollen, und sie freue sich, dass der Gemeinderat einen zweistelligen Millionenbetrag am Schulzentrum investiere. "Über 20 Millionen Euro", präzisierte Konzelmann und verriet, dass er selbst ein Kind dieser Schule sei und ein kleines Jubiläum feiere: Seit 40 Jahren habe er seine Mittlere Reife nun in der Tasche. "Erfolgreiche Erziehungsarbeit" attestierte er der Realschule und fügte keck hinzu: "Sie sehen es an mir!" So sei er stolz auf "seine" Realschule und habe seine Schulzeit in guter Erinnerung. Sein Jubiläumsgeschenk waren neben einem Scheck fünf große Eimer mit Fruchtgummis: Vier davon, die süßen, seien für die Schüler, der Eimer mit den sauren Drops für die Lehrer.