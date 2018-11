Albstadt "Dauerparker raus – Kunden rein"

Albstadt-Ebingen. "›Mal gschwind ins Städtle‹ – wie soll das noch gehen?" Diese Frage stellen sich Einzelhändler und Ärzte in der Ebinger Innenstadt, deren Kunden bisher im Hufeisen geparkt haben, in dem ab Januar nur noch Anwohner parken dürfen. Im Café "ÇaVa" haben sie darüber beraten, was sie tun können, eine Unterschriftenaktion gestartet und ein Plakat samt Faltblatt vorgestellt. "Parkkonzeption Hufeisen: Albstadt soll Zukunft haben!" heißt es darauf. Und: "Kunden brauchen Parkplätze – Innenstadt ausgebremst".

Daniela Steinhart-Schwab fasste die bisherigen Beschlüsse des Gemeinderats zusammen, der im September 2017 reines Anwohnerparken beschlossen hatte – allerdings auf Basis falscher Voraussetzungen, wie sie kommentierte: Nach einer kurzfristig einberufenen Versammlung mit entsprechend geringer Beteiligung von Einzelhändlern habe die Stadtverwaltung dem Gemeinderat gesagt, dem Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen sei das neue Parkkonzept bekannt und der HGV einverstanden.

Die CDU-Fraktion habe im September 2018 keine Mehrheit für ihr Mischkonzept mit Kurzzeitparkplätzen im Hufeisen gefunden, ebenso wenig wie die Stadt für ihren Alternativvorschlag mit Kurzzeitparkplätzen im Spitalhof, so dass es beim Beschluss für reines Anwohnerparken bleibe. Drei Briefe habe die Stadt gleichlautend beantwortet, auf den demokratischen Beschluss hingewiesen und betont, dass der Punkt erst nach sechs Monaten wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden könne, sofern sich neues Aspekte ergäben.