Albstadt Das Wir-Gefühl feiert gleich mit

Albstadt-Lautlingen. Rund um das Gemeindezentrum in Lautlingen hat die evangelische Kirchengemeinde Laufen an der Eyach bei schönem Wetter ihr Gemeindefest gefeiert. Vor dem gemütlichen Zusammensein im Garten zelebrierte Pfarrer Thilo Hess unter dem Motto "Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid" mit zahlreichen Besuchern einen vom Kirchenchor umrahmten Gottesdienst. Zeitgleich befassten sich die Kinder beim KiKi-Treff in der Kinderkirche mit der biblischen Geschichte von Daniel in der Löwengrube, angeleitet von Renate Hess, Beatrix Schneider und Nathalie Gergov-Haak.