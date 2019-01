Albstadt Das Wichtigste sind die Übergänge

Albstadt-Onstmettingen. Es hätte vielleicht nicht unbedingt eines vom Landesverkehrsministerium geförderten Pilotprojekts bedurft, um das herausfinden; zumindest ein Zebrastreifen auf Höhe der Riedschule stand schon bei mehreren Onstmettinger Ortschaftstagen auf dem Wunschzettel. Aber dafür wird man es in ein paar Wochen, wenn der Abschlussbericht von Inga Wolf, der Fachfrau von der Dortmunder "Planersocietät" vorliegt, schwarz auf weiß haben: Wenn die Onstmettinger künftig eher bereit sein sollen, das Auto in der Garage stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen, dann muss die Hauptstraße aufhören, der Graben zwischen Ost und West zu sein, als den sie viele derzeit empfinden.

Dafür müsste man sie leichter, gefahrloser und öfter queren können. Drei Übergänge gibt es derzeit zwischen dem südlichen Ortsschild und der "Akropolis"-Kreuzung in der Ortsmitte, nämlich einen Zebrastreifen am umstrittenen Buscap vor dem Ortsschild, einen weiteren kurz vor dem Gasthaus "Akropolis" und einen dritten, beampelten Übergang an der Kreuzung von Haupt- und Bodelschwingstraße, die den Park von der Ammann&Drescher-Brache trennt. Ortsvorsteher Siegfried Schott wünscht sich mindestens zwei weitere: den schon erwähnten zwischen Riedschule und Blumengeschäft und einen fünften zwischen Tal- und Brunnentalstraße, etwa auf Höhe der Firmen Peter Müller und Stopper. Ob beampelt oder als Zebrastreifen, ob mit oder ohne Straßenteiler, das überlässt er den Verkehrsplanern – allerdings scheint es zumindest, was die Wertschätzung von Zebrastreifen angeht, in dieser Zunft verschiedene Schulen zu geben.

Was können zusätzliche Übergänge bewirken? Den Durchgangs- und Lastverkehr wird es auch künftig geben, doch Siegfried Schott hofft, ihn ein Stück weit domestizieren zu können. Er setzt auf die Bremswirkung potenzieller Stoppstellen – je mehr auf den Autofahrer warten, desto eher, so die Theorie, dürfte er bereits sein, von vorneherein langsamer zu fahren. Die eine Ampel am Südende des Parks verfehlt diese Wirkung offenbar; wie bei den Ortsterminen im Sommer zu hören war, kommt es sogar vor, dass Autofahrer rotes Licht ignorieren.