Albstadt Das Springseil wird zum Lasso

Albstadt-Ebingen (rge). Zu einer musikalischen Reise durch fünf Länder haben die Wettkampfgymnastinnen der DJK Ebingen ihre Familien und Freunde am Samstagabend bei der Weihnachtsfeier in der Ebinger Festhalle eingeladen – komplett mit Kostümen und Requisiten: Beispielsweise ließen die 19 Tänzerinnen, die zwischen sieben und 26 Jahren alt sind, bei ihrem Besuch in Texas das Gymnastikseil wie ein Lasso kreisen, und beim Abstecher nach Japan tanzten sie im Kimono.