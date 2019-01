Albstadt Das Spiel im Spiel mal anders

Albstadt-Tailfingen. Nicht alle Schauspieler spielen auch ein Instrument. Für ihre aktuelle Tragikomödie "Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten" haben sich die Akteure des Theaters Lindenhof Melchingen professionelle Unterstützung in Form der Lauchertmusikanten Melchingen geholt. Das so entstandene Ensemble unter der Regie von Christoph Biermeier mimt die Bergarbeiter-Kapelle, um die sich die Handlung dreht, und fügte dem Spiel immer wieder einen Hauch Konzert hinzu.

Die Bühnenfassung des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1996 vermischt die Zukunftsängste der Bergarbeiter, die vor der Stilllegung ihrer Zeche – und somit auch vor dem Aus der Kapelle – stehen, mit der Kompliziertheit menschlicher Beziehungen auf teils dramatische, teils urkomische Weise. Peter Höfermayer und Franz Xaver Ott brillieren als dem Alkohol zugetane Kumpel, während Bernhard Hurm als Danny, Dirigent der Kapelle, mühevoll versucht, die Truppe zusammenzuhalten und seinen Traum vom Finale in London nicht aufgeben will. Die Ankunft von Gloria (Mona Maria Weiblen) bringt die Veränderung, doch als herauskommt, dass sie ein Gutachten über die Wirtschaftlichkeit der Zeche erstellen soll, ist nicht nur Andy (Rahul Chakraborty), der sich in sie verliebt hat, vor den Kopf gestoßen.

Als alles aussichtslos scheint und Dannys Sohn (Gerd Plankenhorn) sich sogar das Leben nehmen will, tun sich Gloria und die Frauen der Bergarbeiter – herrlich aufgedreht mit ihren Staubwedeln: Carola Schwelien, Kathrin Kestler und Linda Schlepps – zusammen, um ihre resignierenden Männer aufzurütteln.