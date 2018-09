Albstadt Das Spiel der Könige

Der Kurs wird ab Freitag, 21. September, bis zu den Sommerferien jeweils von 19 bis 20.30 Uhr stattfinden. Dabei sollen zunächst die Grundlagen des Schachspiels vermittelt werden, weshalb keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Auch Fortgeschrittene sind eingeladen, neue Tricks zu lernen. Neben rein sportlichen Aspekten soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So sind ein kleiner Ausflug und ein Abschlussfest geplant. Ein anspruchsvoller Trainingsplan und ein internes Turnier setzen allerdings ein regelmäßiges Kommen voraus.

Der Kurs wird mit einem Diplom abgeschlossen und die besten Spieler erhalten eine Auszeichnung. "Am Ende sollten alle die Grundlagen des Schachspiels beherrschen, und ich denke, auch der ein oder andere Trick und ein paar strategische Ideen werden den Kindern in Erinnerung bleiben", sagt Benjamin Ehrlich.

Voranmeldungen werden unter der Mail-Adresse ehrlich.benjamin@web.de entgegen genommen. Die Kurspauschale, die das Trainingsmaterial beinhaltet, beträgt 15 Euro. Weitere Fragen können per E-Mail oder vor Ort am 21. September geklärt werden. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim der Schachgemeinschaft Turm Albstadt in der Schlossberg-Realschule (Hohenzollernstraße 6, Eingang Sigmundstraße) in Ebingen.